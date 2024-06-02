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板野友美　直筆サイン入り　アクリルスタンド　シール
商品番号 A44419451347
商品名

板野友美　直筆サイン入り　アクリルスタンド　シール
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 2,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

板野友美直筆サイン入り　アクリルスタンド　アクリルボード　アクリルパネル10thaniversaryspecialevent製品の性質上、内面にくっつきのようなものが見受けられます一時期飾っておりましたが、色あせや目立つ傷はありません②eventグッズのシールつき縦31cm横42cmプチプチで全体を覆い、四つ角を段ボールや厚手のもので保護→ラッピングペーパーや紙袋で梱包します。当初よりお値段を大幅にお下げしております。大きさで送料が高くなってしまう為、簡易包装にご理解いただける方のみご購入下さいませ。
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