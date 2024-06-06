油絵 風景画 佐藤あつ子 作

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佐藤あつ子（さとうあつこ、1920年3月20日-2018年4月12日）は日本の洋画家。大調和会員として活躍。平沢善之助、北村巌に師事。日本を代表する女流洋画家の一人。受賞歴昭和49年大調和点に初入選、新人賞を受賞。翌年佳作賞、努力賞を続けて受賞。昭和53年第7回現代洋画精鋭選抜展で銀賞（特別賞）を受賞、新鮮な画風が審査員の注目を集めた。翌年再び銀賞。翌年60歳の時に第9回選抜展で金賞受賞。絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具号数…8号(45cm×33cm)写真の角度など指定がありましたら、お見せします。他サイトにも出品しておりますが有名フリマアプリでの出品のみです。ネット上の違法サイトによる無断転載等に騙されないようお願いします。