

パール楽器製造株式会社｜Pearl Flute



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Pearl PF-665E フルート 頭部管銀製 C足部管 オフセット カバードキィ Eメカ付 パール PF665E Dolce/ドルチェ



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管楽器】初心者にオススメ！Pearlフルートのご紹介｜島村楽器 ...



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パール数量限定フルート | 音楽工房トニカ



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Semi-Handmade Cantabile | パール楽器製造株式会社｜Pearl Flute

種類...フルート彫刻入り限定品です。PearlFlute去年購入し、数回のみの使用になります。よろしくおねがいしますマウスピースのリップのみシルバーになります。キー部分全て彫刻が入ってますリッププレート＆ライザー銀製モデルの音色と鳴らしやすさで人気のブリランテに滑り止めの効果を期待できるリッププレート彫刻とキィ17か所に彫刻を施した限定モデル。ベーシックモデルとしては類まれな美しさ。日本のメーカーのクオリティは非常に高くパールは一本芯金,ピンレスメカニズムという特徴がありどちらもフルート特有の問題に対しての改善システム。トラブルの解消やメンテナンスのスムーズさに違いあり。定期メンテナンスが必要とされる楽器ですのでクオリティとアフターケアは重要。パールフルートギャラリーでは直接の修理対応、弊社では可能な限り調整後の出荷を実践。■PEARLFLUTEBrillantePF-525E-ESS2パールフルートブリランテ木管楽器■リッププレート彫刻＆キィ(17箇所)彫刻■C調■オフセット■カバードキィ■ポイントアーム標準装備■リッププレート＆ライザー銀製Ag925■頭部管/主管/足部管/キイ/座金/ポスト材質は洋銀製銀メッキ■銀メッキ仕上げ■引き上げ式トーンホール■頭部管ストレート■C足部管■Eメカニズム■A=442Hz※仕様が画像と異なる場合あり■セット内容：本体,ケース,ケースカバー,