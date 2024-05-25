作者不詳/山水図/横物/掛軸/名家伝来/AC-701

【参考】作者読めません【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は多少の薄汚れ、巻シワあり、数ヶ所の本紙割れ、傷あります。表装はもみ紙表装で、薄汚れ、全体に多数の折れ、巻シワあります。軸裏に多数の汚れシミあります。 杉合せ箱付 軸丈 縦 118㎝×幅 62㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



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☆掛軸☆天神図☆F153 - 絵画/タペストリ