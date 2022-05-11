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- @新品@日本航空B787-8 ゴールド鶴丸特別塗装1/400ジェット
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商品詳細
ブランド：JCWings製品番号：SA4001航空機模型：B787-8航空会社：日本航空ゴールド鶴丸特別塗装登録番号登録：JA835Jスケール：1：400サイズ：14.00cm*翼幅：15.00cm主な材質：合金発売日：2022年9月新品未開封模型です。製造上の個体差や、海外から購入のため外箱にスレや凹みがある場合がございます。ご理解いただける方のみご入札願います。神経質な方はご遠慮下さい。日本航空B787-8飛行機模型航空モデルプレイ1/400
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