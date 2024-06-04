ポケモンカード　ミライドンex SAR 美品

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらミライドンexになります。当方プレイヤーではございませんので未使用になります。スリーブローダーに入れ暗所で保管。宜しくお願い致します。あくまでも個人的主観になります。画像にて判断お願い致します。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
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