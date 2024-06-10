Threezero DLX アイアンマン マーク46

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ご覧頂きありがとうございました。以前、新品未使用で購入したものです。大きさが予想と違ったので、販売することにしました。一回開封したものですが、飾ったりせず箱に戻したものです。宜しくお願い致します。・ペット無、禁煙・24時間以内に発送・即購入可能、お値下不可検索用S.H.FiguartsフィギュアーツMarvelキャプテンアメリカアイアンマンスパイダーマンフィギュアーツFiguartsアベンジャーズマーベル