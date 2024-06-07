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ヴァイオリン ケース kinglos 4/4
商品番号 V74787284433
商品名

ヴァイオリン ケース kinglos 4/4
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入大歓迎(´ω`)/【商品詳細】・カラー：ブラックグレー(ケース内)・外寸：縦約79cm横：約25cm・内寸：縦約63cm横：約22cm・深さ：約5cm※素人採寸ですので、誤差はお許しください。とっても軽いので運び安いと思われます!【注意事項】※多少の傷や汚れはありますが、まだまだご使用いただけます。現状渡しになりますので、必ず写真にて状態の確認お願い致します。※付属品等は付きません。※中古品、素人保管になりますので神経質な方は購入をご遠慮下さい。ご理解頂ける方のみ購入をお願いします。
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