⑭forpetsonly フォーペッツオンリー 【Ｌ】

⬇️わんちゃん用品多数出品#ちむちむpet.•*¨*•.*♬*・:*ೄ‧·*♪♬*.•*¨*•.*♬*・:*ೄ‧·*♪♬*FPOAngelsICUTEDUCKIEONEPIECE【L】エフピーオーエンジェルズワンピースです。1度短時間着用しました。定価¥14.850円画像に載せましたがスパンコールが取れている部分があります。♡FPOAngels♡forpetsonlyフォーペッツオンリーのセカンドライン♡FPOデザイナー・シルビアによるとってもキュートな春夏のおようふくが今年も登場♡CUTEなアヒルちゃんにボリュームたっぷりのフリフリチュチュスカートが最高に可愛いドレス♡ストレッチレースにはスパンコールが散りばめられているのでとってもオシャレです♪NeckChestLength29cm43cm33.5cm家に喫煙者が居る為御理解頂ける方のみご購入お願い致します。犬用服のタイプ···ワンピース用品の種類···服・アクセサリー用品