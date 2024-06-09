アンチノール　猫用　90粒

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商品詳細
間違って購入してしまったため出品しました！届いてからあまり触れていませんが、元々の箱つぶれが少しあります。期限:2025年9月製造番号:Q2207アンチノールとは？関節、皮膚・被毛、心血管、腎臓、神経・認知機能の健康を守るサプリメントニュージーランド産のモエギイガイを使用し、熱を加えず独自の製造方法で「PCSO-524」を抽出さらに体への吸収を助けるクリルオイルを配合し、特別な海洋性脂質「EAB-277」へと進化品質にこだわったサプリメントのため、長期使用にも安心高齢猫への使用や薬との併用も可能ぜひご検討くださいませ(^^)
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