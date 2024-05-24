貴州茅台酒 中国 古酒 天女ラベル　270ml 53度古酒

30年前東京丸一商事株式会社により輸入した古酒貴州茅台酒天女ラベル未開栓 53%VOL0.27L箱はありません。経年劣化による、ラベルの色褪せや傷み、汚れなどご了承ください。未開封の為、中身についての保証はできません。高額商品となりますので、すり替え防止の為、返品、返金の対応は致しません。上記の事をご理解ご了承頂いた方のみご購入をお願いします。



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