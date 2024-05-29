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未使用 Le minor PETIT COPAIN ルミノア ボーダーカットソー
商品番号 D17113259184
商品名

未使用 Le minor PETIT COPAIN ルミノア ボーダーカットソー
ブランド名 ルミノア
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023ssLeminorPETITCOPAIN20JL70304タグ付・新品・未使用#ルミノア他にも出品中ですこちらから！定価13,200円（税込）素材コットン100%WHITE/ROSEPINK表示サイズ＝TF(フリーサイズ)肩幅.67ｃｍドロップショルダー身幅.57ｃｍ着丈.60ｃｍ袖丈.39ｃｍ230728-16柄・デザイン...ボーダーカラー...ピンク
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未使用 Le minor PETIT COPAIN ルミノア ボーダーカットソー - Tシャツ ...

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LE MINOR ルミノア PETIT COPAIN

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人気色★新品⭐️ルミノア／ボーダー カットソー／PETIT COPAIN／ピンク

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【別注】＜Le minor＞Petite Copain ボーダー プルオーバー カットソー

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【LE MINOR/ルミノア 】PETIT COPAIN ボーダーカットソー

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Le minor（ルミノア）｜PETIT COPAINアイテムの詳細 ...

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未使用 Le minor PETIT COPAIN ルミノア ボーダーカットソー
別注】＜Le minor＞Petite Copain ボーダー プルオーバー カットソー

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