antiqua レコード柄開襟シャツ　新品未着用

カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···総柄襟···オープンカラー(開襟)素材···ポリエステル レーヨン大人気で完売した商品ですので正規ショップでは入手できませんアナログ盤レコードのプリントがおしゃれグリーンと黒ってすごく相性が良いんですオーバーサイズなのでユニセックスです#antiqua#アンティカ#シャツ#開襟シャツ#半袖#レコード柄#胸ポケット付き#新品未着用#タグなし◎素材 ポリエステル85%レーヨン15%◎カラー グリーン◎サイズML各サイズは写真10枚目に掲載★必ずプロフをお読みください。



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