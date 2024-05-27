NIKE ナイキ　ウィメンズ　NSW BF NIKE AI 半袖　Tシャツ

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NIKEナイキ ウィメンズ NSWBFNIKEAI半袖 AIRスウォッシュ Tシャツ XLサイズ購入より一度短時間のみ着用の為、ほぼ新品未使用品同様の状態です。カラー ブラックサイズ XL宜しくお願い致します＊柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋