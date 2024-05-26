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- 90s00s PRADA サイドライン クルーネック無地Tシャツ
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商品詳細
90〜00年代頃のプラダのTシャツです。サイズ表記は不明平置きでの実寸は肩幅43cm着丈59cm身幅51cm袖丈21.5cm素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください。色はネイビー、おそらくコットン100%です。シンプルですが、両サイドのラインのコントラストが綺麗なアイテムです。ヨーロッパのブランドによく見られる上質なサラッとした生地です。内タグは欠損してありませんが、真贋済みです。状態は年代が経過したusedです。着用感、前身頃下部中央辺りにピンホールが2箇所あります。襟タグにも若干ダメージがあります。他に目立つダメージや汚れはありません。神経質な方はご遠慮ください。#PRADA#プラダ#Tシャツ#無地T#クルーネック#イタリア#ラグジュアリー#ハイブランド
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