【ザノースフェイス】ストレッチ デニムパンツ　グレー　美品

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THENORTHFACEPURPLELABEL加工スキニーデニムパンツ2、3回使用しましたが着用機会がないので出品致します。コットンストレッチデニムを使ったウェッビングベルトパンツです。程よくフィットした細めのテーパードシルエットです。完売品レア品希少NUMBER：NT5903N下記、素人採寸の為目安としてご覧ください。ウエスト78cmヒップ92cmパンツ丈87cmすそ周り26cmサイズWS（レディース）目立つ汚れはありません。中古品の為ご理解のある方のご購入お願い致します。シルエット···スキニーカラー···グレー丈···クロップド