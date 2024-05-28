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美品Supremeコラボ 長財布エピレザー ノワール LOUIS VUITTON
商品番号 X85235544349
商品名

美品Supremeコラボ 長財布エピレザー ノワール LOUIS VUITTON
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 11,408 円
在庫状況 あり

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商品詳細

たくさんの中からご覧いただきありがとうございます在庫はあります、即購入可能です。当日発送新品未使用これはすべて真実の実物の写真です小さいバッグを好むので使用機会がなく…未使用の状態です。目立った傷、汚れ、全くありません。ブランド直営店にて購入商品紹介ラウンドファスナー開閉マチ付き札入れｘ3カードポケットｘ12ポケットｘ3ファスナー付小銭入れライニング素材：カーフレザー（カラー：ベビーピンク）サイズ:ヨコ19.5cmxタテ10cmxマチ2cm素材:ダミエアズールキャンバス【付属品】本体、内袋、箱（写真の通り）購入時の箱、ギャランティカード付きになります。傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上ご購入をお願いします。※全て検品済みで特に問題ありません。　ご安心ください発送時間:24時間以内1-2日以内に商品が届きます！
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