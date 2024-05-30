高騰中　還元SALE　店頭商品　最強力パワー サムハラ神社 召喚 御神環 指輪

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https://sagi-info.katsu-note.com/sagi-stompstamp/その他なりすまし偽造サイトにご注意ください。続き(またプロフィールの詳細を見てご理解の上ご購入下さい。)限定 祈祷済み贈与品限定 在庫出品サムハラ神社奥の宮ー無傷無病の不思議の四文字サムハラ神社由来からくる祈祷された贈与品 数に限りが御座いますのでお早目のご検討をどうぞよろしくお願い致します神字 永遠のパワーアップ サムハラ+太極図とは陰と陽を表す図は永遠に力が生み出される無限のエネルギーが加わり さらにパワーアップ相反する二つが組み合わされる事で最強の力を持つサムハラ神社由来 祈祷限定贈与品 大人気で入手が超困難お守りの指輪 無傷無病や事故除けなどのご利益の他にも、奇跡を起こす神社として知る人ぞ知るパワースポット御利益『サムハラ』と言う言葉には宇宙森羅万象の気を整えて、世のゆがみを正道に戻すという意味が込められているそうです。また、いかなる業（ごう）をも一瞬にして浄めてしまう神様ともいわれています。『サムハラ』という字を正確に書き写して持っていればケガをしない有り難い神字。サムハラ神社の祭神は『天之御中主神（あめのみなかぬし）』『高皇産霊神（たかみむすひ）』『神皇産霊神（かんみむすひ）』という三神です。この三神は造化三神と言われ、天地の初めに高天原（たかまがはら）身に付けることで困難や災いから守ってもらえるそうで、その効果がすごいといわれている為です。このサムハラ神社由来のお守り指輪を指にはめていると様々な良いことが起きるということで、効果やご利益がすごいそのため 「災いを避ける」「身を守る」というパワーがあるとされていて「無病息災」「無傷無病」「延命長寿」のご利益があるようです入手困難！https://www.youtube.com/watch?v=g04roE3WNr0商品詳細サイズ(リング内周からのの寸法約53MMJP13号)13号寄りリング幅 約8MM厚み リング構造 回転式 タブル効果用途 願い事 (願い呪文 サンバラ サムハラ)素材 ステンレス製品 (肌に優しい素材)2リング(ダブルリング式)