専用JJ111★高級 ダイヤモンド0.398ct プラチナ ネックレス

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ダイヤモンド特殊カットオクタゴナルステップカット八角形一粒プラチナプチネックレスネックレスジュエリーです。●ダイヤモンド個人鑑定カラー＝J〜Kカラークラリティ＝SI-2※肉眼に内包物は確認できません。●コメント照り抜群の上質なオクタゴナルステップカットダイヤモンドをあしらった、高級ジュエリーです。カットボールチェーンも光輝きます。是非この機会にご入手ください(^^)●状態BS＝未使用A＝保管傷程度（ほぼ未使用）B＝若干の使用感（目立つ傷無し）C＝使用感有（目立つ傷無し）※専門クリーニング済み。※詳しくは写真をご確認下さい。●品質pt900ダイヤモンド0.398ct※宝石は全て天然のものです。●重量約2.9g●サイズ※全て\"約\"とさせて頂きます。メイン石＝0.45cm×0.45cmトップ縦幅＝0.80cmチェーン=41cm●付属ケース※購入時の物では無い。新品紙素材。●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無無し在庫は#コンコンジュエリー在庫からご覧ください！！※お問い合わせの前にプロフィールのご一読を必ずお願いいたします(^^)K1818k18金プラチナpt900pt850イエローゴールドK18WGホワイトゴールドリングXUD0C