ダブルスタンダードクロージング　キャミワンピ

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商品詳細
カラー...ブラック柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋季節感...春,夏,秋,冬袖丈...袖なしご覧いただきありがとうございます。迅速、丁寧発送を心掛けております。汚れ・シミ・破れはございません。買ったまま保管し未使用、新品ですが、中古品ということをご理解の上でご購入をお願いいたします。お値下げ交渉等は行っておりませんので、ご了承くださいませ。
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