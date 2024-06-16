JEANASIS サキゾメジャガードオーバーキャミ

柄・デザイン···その他カラー···グレーカップ···カップなし季節感···夏、秋1度着用しています。即購入OK自宅保管ですので神経質な方は御遠慮ください。道具と時間が無い為採寸は致しかねます。ご了承ください。#ジーナシス#キャミ#ビスチェ



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