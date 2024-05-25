LILASIC NorthObject ブラウス リラシク

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商品詳細
お譲り頂いたものですが、ノースリーブの機会がないため出品いたします。シェルボタンと肩の刺繍がとても上品です。数回着用しましたが美品です。細かいギャザーが入っているので、程よいボリュームが出ます。後ろが長めのAラインできれいなシルエットで着ていただけます。コットン100%着丈肩より63㎝身幅51前は短めですM〜Lサイズお値下げやご不明な点など、コメント下さい。ニームナチュラルランドリーpritSM2ロクジャーナルスタンダードリンネルナチュランsolenskrattaマリンフランセーズ マーブルコンジェペイエ トゥデイフル トゥモローランド
http://narcologia.ru/goods/choice252685.html
http://narcologia.ru/goods/stage367397.html
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