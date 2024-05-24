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60s 70s フレアトップス　ツィギー　vintage ヴィンテージ
商品番号 P28910007522
商品名

60s 70s フレアトップス　ツィギー　vintage ヴィンテージ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはvintageのフレアトップスです。古着屋さんでもなかなか見ない珍しいデザインで、裾にかけてフレアになっています。少し厚手の生地感なので重ね着してもらったら秋冬も使っていただけると思います。年代物ですので、多少のほつれなどはありますがさほど目立たないと思います。jantiquesジャンティークロキエlochiemalionvintageマリオンヴィンテージnudevintagehookedvintageヨーロッパ古着Inouboudoirmelangekiaris那由多torovintageitimiasagiレディースヴィンテージカラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/cotton299561.html
http://narcologia.ru/goods/capitation900608.html
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Twiggy | Twiggy fashion, Sixties fashion, Retro fashion

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1970's

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