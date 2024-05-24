60s 70s フレアトップス　ツィギー　vintage ヴィンテージ

こちらはvintageのフレアトップスです。古着屋さんでもなかなか見ない珍しいデザインで、裾にかけてフレアになっています。少し厚手の生地感なので重ね着してもらったら秋冬も使っていただけると思います。年代物ですので、多少のほつれなどはありますがさほど目立たないと思います。jantiquesジャンティークロキエlochiemalionvintageマリオンヴィンテージnudevintagehookedvintageヨーロッパ古着Inouboudoirmelangekiaris那由多torovintageitimiasagiレディースヴィンテージカラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋



Twiggy | Twiggy fashion, Sixties fashion, Retro fashion



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1970's



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