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エムズグレイシー　チュールリボン　Tシャツ チュニック
商品番号 F74448324067
商品名

エムズグレイシー　チュールリボン　Tシャツ チュニック
ブランド名 エムズグレイシー
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【＊プロフィールご一読下さい＊】M'SGRACYのロング丈のTシャツです。エムズらしいAラインでエレガントなデザイン。アイボリーに裾のベージュの切り替えが上品な組み合わせです。リボンプリントの上にチュールのリボンが重なっていて華やかです♪●サイズ：38身幅約41cm総丈約65.5cm(素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。)●状態：数回着用しましたが、目立った汚れ・ダメージはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願い致します。
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