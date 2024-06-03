JEVOUSENPRIE Tシャツ

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2回着用の美品です。色違いを購入した為、出品します。ヴィンテージ調のかすれを表現した大胆なロゴプリントのフレンチスリーブTシャツ。リサイクルコットンを使用したカジュアルなカットソー素材で、薄手ですが程よいコシがあるのが特徴。肩にかかるショルダーラインと程よくゆとりのあるサイズ感が着やすいデザインです。シンプルでカラー展開もシックなので幅広いシーンに着まわせます。ロゴの意味はフランス語で”どういたしまして”。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ホワイト、ベージュのみややあり裏地：なし伸縮性：ややあり光沢感：なし生地の厚さ：やや薄め＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【スタッフ着用コメント】《スタッフI》30代後半/身長:164cm/普通/普段サイズ:M/着用サイズ:フリーサイズ感：身幅がありラフに着られるゆったりとしたサイズ感。二の腕もすっきりと見える袖丈でした。素材感：薄手ながらも、透け過ぎず肌心地の良いコットン素材。着心地：着丈がやや長めなのタックインでもサマになります。USED風なロゴもカジュアル過ぎず、大人っぽい印象です。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊カラー···ホワイト柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）身幅52.5肩幅55.5着丈64