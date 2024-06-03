コムデギャルソン　フレンチスリーブブラウス

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商品詳細
コムデギャルソンのフレンチスリーブブラウス首周りのカッティングとサテン地の襟がポイントになったブラウスです。あくまで中古品です。気になられる方はご遠慮ください。素材 コットンバスト 92着丈 62素材···コットンカラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···夏
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