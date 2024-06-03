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コムデギャルソン　フレンチスリーブブラウス
商品番号 R99450470940
商品名

コムデギャルソン　フレンチスリーブブラウス
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コムデギャルソンのフレンチスリーブブラウス首周りのカッティングとサテン地の襟がポイントになったブラウスです。あくまで中古品です。気になられる方はご遠慮ください。素材　コットンバスト　92着丈　62素材···コットンカラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···夏
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