kate spade/ チェーンカゴバック/ショルダーバック/ハンドバック

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katespadenewyorkのチェーンカゴバックです。アクセントカラーのピンクが可愛く華やかな印象です。袋付きで発送いたします。サイズ(外側)横25.5cm縦11cm幅5.5cm(内側)横24cm縦10cm(一番広げて幅6cm)肩紐部分のトップとバックまでの距離20cm※多少の誤差はご了承ください※商品のデザイン、状態には主観を伴い 表現及び受け止め方に個人差がございます。※らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便のどちらかで発送いたします。※コメントのやり取り中でも先に購入された方を優先してお取引させていただきます。#katespadenewyork#katespade#ケイトスペード