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DAKSレディースエレガントコート　裏のデザインもオシャレ
商品番号 K91528568897
商品名

DAKSレディースエレガントコート　裏のデザインもオシャレ
ブランド名 ダックス
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダックスDAKSのウール100%コートです、袖丈も折り曲げて調整可能。サイズ40着丈　69身幅　48袖丈　63です。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln418002.html
http://narcologia.ru/goods/ordering167279.html
http://narcologia.ru/goods/Persia363488.html
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