ロンシャン　トートバッグ

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縦:38cm横:41cmマチ:16cm内側ファスナー付きポケット※素人採寸になりますので、多少の誤差があるかもしれませんが、ご了承下さい。素材はベロア調の布製、持ち手はエナメルになります。持ち手部分がエナメルの為 購入時より若干ペタッとした感じがあるかとは思われます。多少折りたたみまして発送いたします。未使用ですが長らく自宅保管していたため【未使用に近い】としました。自宅保管になりますので神経質な方、お気になさる方はご購入をお控え下さい。