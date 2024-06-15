美品 マーガレットハウエルidea レザーショルダーバッグ ブラウン

美品マーガレットハウエルideaレザーショルダーバッグブラウン自宅の整理で出品します。⚪︎サイズ縦16cm×横24cm×マチ5.5cm背面ポケット・内側小ポケット2・大ポケット1サイズもそうですが、ポケットの配置や扱いやすさが気に入って購入したものになります。レザークリーニングしてから発送させて頂きます。素材...その他レザー(本革)



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