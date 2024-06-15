新品ボーダーズアトバルコニー　テーパードパンツ38

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商品詳細
新品未使用 タグ付きBORDERSatBALCONY(ボーダーズアットバルコニー) TAPEREDPANTSサイズ 38（Mサイズ相当）定価39,600円本体：ポリエステル100%手洗い可【size38】股下 74cm、ウエスト72cmcolorネイビー定番のテーパードパンツです。フロントのクロスボーダーがインした時にお腹まわりがスッキリして見えます。新品ですが自宅保管しておりますので、ご理解いただき購入をお願いします。お値引き希望はメッセージください。#ボーダーズアトバルコニー #テーパードパンツ
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