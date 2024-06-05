【週末限定セール】Tory Burch トリーバーチ ショルダーバッグ

トリーバーチのショルダーバッグでカラーはレッドです。昨年購入し、10回ほど使用しました！フロントにロゴをワンポイントで施した、コンパクトサイズのショルダーバッグ。チェーン使いのショルダーストラップがリュクスな雰囲気を演出します。フラップを開けると前面にファスナーポケットがあり、小物の収納に便利です。・サイズ：約横20cm×縦12cm×幅5.5cm持ち手の長さ：約17-23.5cm、ショルダーの長さ：約119cm（斜めがけ可）重量：約610g・素材：レザー・開閉種別：マグネット・内部様式：ファスナーポケット×1、オープンポケット×2・外部様式：-・その他：ショルダー取り外し可・付属品：不織布の袋その他、注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



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