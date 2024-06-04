Veritecoeur フリルインナーOP short

VeritecoeurヴェリテクールフリルインナーOPshortです。お色はグレージュ4〜8枚目画像はお色ちがいの参考画像です。新品、未着用タグあり定価13200円で購入あまり見かけない落ち着いたお色です。保管時のシワあります。定番デザインのふんわりとした優しい手触りのコットンを使用したインナーワンピースです。裾切り替え部分には細かく繊細なギャザーが寄せられ程よいボリューム感をつくってくれます。重ね着しやすい薄手の素材です。サイズ フリー肩幅 37cm身幅 47cm着丈 76cm素材綿 100%



ST-099S フリルインナーOP *Short - Basic - Veritecoeur(ヴェリテクール)



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Veritecoeur ヴェリテクール ST-099S フリルインナーOP Short



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