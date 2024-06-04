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Veritecoeur フリルインナーOP short
商品番号 I19611106167
商品名

Veritecoeur フリルインナーOP short
ブランド名 ヴェリテクール
特別価格 税込 2,765 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VeritecoeurヴェリテクールフリルインナーOPshortです。お色はグレージュ4〜8枚目画像はお色ちがいの参考画像です。新品、未着用タグあり定価13200円で購入あまり見かけない落ち着いたお色です。保管時のシワあります。定番デザインのふんわりとした優しい手触りのコットンを使用したインナーワンピースです。裾切り替え部分には細かく繊細なギャザーが寄せられ程よいボリューム感をつくってくれます。重ね着しやすい薄手の素材です。サイズ　フリー肩幅　37cm身幅　47cm着丈　76cm素材綿　100%
http://narcologia.ru/goods/message600527.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle805566.html
http://narcologia.ru/goods/troupe373911.html

Veritecoeur フリルインナーOP short
ST-099S フリルインナーOP *Short - Basic - Veritecoeur(ヴェリテクール)

Veritecoeur フリルインナーOP short
ST-099S フリルインナーOP *Short - Basic - Veritecoeur(ヴェリテクール)

Veritecoeur フリルインナーOP short
Veritecoeur ヴェリテクール ST-099S フリルインナーOP Short

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ST-099S フリルインナーOP *Short - Basic - Veritecoeur(ヴェリテクール)

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ST-099S フリルインナーOP *Short - Basic - Veritecoeur(ヴェリテクール)

Veritecoeur フリルインナーOP short
ST-099S フリルインナーOP *Short - Basic - Veritecoeur(ヴェリテクール)

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Veritecoeur（ヴェリテクール）ST-099S フリルインナーOP *Short ...

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Veritecoeur（ヴェリテクール）ST-099S フリルインナーOP *Short ...

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ST-099S フリルインナーOP *Short - Basic - Veritecoeur(ヴェリテクール)

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Veritecoeur ヴェリテクール ST-099S フリルインナーOP Short

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ST-099S フリルインナーOP *Short - Basic - Veritecoeur(ヴェリテクール)

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Veritecoeur｜フリルインナーOP *Short ST-099S - Véritécoeur ...

Veritecoeur フリルインナーOP short
ST-099S フリルインナーOP *Short - Basic - Veritecoeur(ヴェリテクール)

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Veritecoeur フリルインナーOP short-

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ST-099S フリルインナーOP *Short - Basic - Veritecoeur(ヴェリテクール)

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