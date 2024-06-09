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- 【激安！】【超美品】 抹茶茶碗 仁清 鳳凰 御室窯作
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商品詳細
◆ほとんど使っていないので超美品ですが、自宅保管なのでお安くしました。◆茶碗の色絵がとてもキレイです。御室窯は野々村仁清が仁和寺門前で創始した京焼です。サイズ直径約１３センチ 高さ約８センチ
http://narcologia.ru/goods/freshman797156.html
http://narcologia.ru/goods/mythic696535.html
http://narcologia.ru/goods/perforce915965.html
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