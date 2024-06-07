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NOLLEY'S ストライプ柄シフォンブラウス　他2枚
商品番号 L74027113078
商品名

NOLLEY'S ストライプ柄シフォンブラウス　他2枚
ブランド名 ノーリーズ
特別価格 税込 2,121 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NOLLEY'Sの素敵なストライプ柄ティアードシフォンブラウス、サイズは38で色は淡いベージュ×アイボリーです。着丈は約54センチ、身幅は約50センチです。ご自宅でのお洗濯可能です♪状態は綺麗な方だと思います。ナノユニバース　リボンデザインゆったりシフォンブラウスチャオパニック　ギンガムチェック柄ゆったりシフォンブラウス
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