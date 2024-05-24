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SPICK AND SPAN 夏用ブラウス　ドット柄　ネイビー　七分袖　トップス
商品番号 T84201227561
商品名

SPICK AND SPAN 夏用ブラウス　ドット柄　ネイビー　七分袖　トップス
ブランド名 スピックアンドスパン
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スピックアンドスパンの夏用ブラウスです。ねいの小さなドット柄です。肘より少し長めで二の腕が隠れます。小さなドット柄なので可愛すぎず落ち着いた雰囲気です。綿100%で薄手のため、透け感があり涼しげな印象です。目立った汚れや傷はありませんが、一度洗濯して少し縮みがあったため、フリーサイズですが細身で丈も短め、低身長の方に合うと思います。平置き採寸ですが、多少の誤差はご了承ください。着丈　51センチ肩幅　38センチ胸囲　45センチ小さく折りたたんでの発送となります。
http://narcologia.ru/goods/unusable504174.html
http://narcologia.ru/goods/ordering430279.html
http://narcologia.ru/goods/traverse442626.html
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