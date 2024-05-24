ジャスト カヴァリ Y2K スパンコール スネーク パイソン

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商品詳細
ジャストカヴァリのインナーTシャツです(^^)カラフルなスパンコールがゴージャス！よく見るとパイソン柄に施されており、カヴァリらしいデザインです(^^)落ち感のあるレーヨン製です！新品タグ付¥68,000＋税ゆったりしているのでSとありますがMサイズくらいです(^^)#y2k小さく折りたたみ、簡易包装でお送りします。#comocloset
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