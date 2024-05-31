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ノースフェイス THE NORTH FACE ダウン スリッポン 23cm
商品番号 D63020820350
商品名

ノースフェイス THE NORTH FACE ダウン スリッポン 23cm
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！ノースフェイスのダウンスリッポンです！同じようものを買ったため出品します3.4回ほど履いたのでソール剥がれ、ロゴ剥がれ型崩れあります。履きやすかったです(*´`)中古品の為ご理解ある方のみご購入お願い致します。サイズ23cmカラーブラックロゴホワイト定価10890円#THENORTHFACE#ノースフェイス#ノースフェイススリッポン#ノースフェイスダウンスリッポン#ノースフェイスダウンミュール
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