ノースフェイス THE NORTH FACE ダウン スリッポン 23cm

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！ノースフェイスのダウンスリッポンです！同じようものを買ったため出品します3.4回ほど履いたのでソール剥がれ、ロゴ剥がれ型崩れあります。履きやすかったです(*´`)中古品の為ご理解ある方のみご購入お願い致します。サイズ23cmカラーブラックロゴホワイト定価10890円#THENORTHFACE#ノースフェイス#ノースフェイススリッポン#ノースフェイスダウンスリッポン#ノースフェイスダウンミュール
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