Salvatore Ferragamo 値下げ　三つ折り財布

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商品詳細
ガンチーニ色 ブラック二つ折り札入れ１小銭入れカード入れ写していませんがシリアルナンバーあり箱付属品は写真の通りです新品未使用ですが自宅保管の為神経質な方のご購入はお控えくださいお財布が好きなのですが結果使わずに保管していました
http://narcologia.ru/goods/hesitantly162584.html
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