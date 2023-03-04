19AW マルタンマルジェラ コートドッキング ワンピース (新品未使用 ...

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⚠︎メルカリ独占販売中です。 無断転載は警察へ通報します。 メルカリ以外から同画像がヒットしても 偽情報で商品はございません。 詐欺グループに十分ご注意下さい。MaisonMartinMargiela2019AWMaisonMartinMargielaコレクション①女性の為のコレクションライン新品未使用タグ付(シワ無し美品)タグ品番あり正規品コートドッキングワンピースサイズ365号(普段XSサイズ着用でピッタリでした)着丈 約100cm襟周り幅 33cm約身幅 脇下約37cmファスナーの長さ 約56cmウール部分横幅58〜最長63cm素材 バージンウール75% ナイロン.シルクポケットありフックファスナー付カラー ブラック/ダークネイビータグ、品番などは一切外しておりません。着用画像 身長162cm⚠︎革ジャンはコーディネート用私物です。 商品ではございません。マルジェラ取扱い店にて購入した正規品です。 胸下からウールコートがカッティングされ大胆にドッキングした面白いワンピースです。着用すると可愛いので着画も添付致します。画像調整により青っぽく写っていますが実際はダークネイビーです。2019コレクションライン大変希少なワンピースです。半額以下での出品です。お探しの方はぜひ＾＾定価26万円高額商品の為大切に保管しております。発送の際は丁寧に梱包致しますのでご安心くださいませ。新品未使用ですが自宅保管期間がありますので完璧をお求めの方は店舗にてご購入をお願い致します。安心らくらくメルカリ便送料込み⚠︎交渉中でも即ご購入者様優先とさせて頂きます。