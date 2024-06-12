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ショルダーウォレット　レザー
商品番号 L13627953413
商品名

ショルダーウォレット　レザー
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品自体は綺麗ですが、留め具の金具部分が壊れてますので、修理して使っていただける方に。とても可愛く使いやすいです。　画像後日追加します。楽天のフィットハウスで購入。素材···本革カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/perpetual113446.html
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