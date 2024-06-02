リミフゥ LIMI feu ナポレオン ベスト Tシャツ

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商品詳細
リミフゥLimifeuのカットソーです。サイズ ワンサイズ素材綿100%肩幅50cm脇下身幅45cm襟下着丈73cm着用感多少ありますが、金糸の飛び出し以外これといった汚れ、ダメージは無いと思います。ヨウジヤマモトYohjiYamamotoワイズ Y’sコムデギャルソンcommedesgarconsfumitoganryuフミトガンリュウsacaiサカイunusedアンユーズドAURALEEオーラリーcomoliコモリyaekaヤエカHYKEハイクマルタンマルジェラMaisonMargielaイッセイミヤケヨウジヤマモトyohjiyamamotopourhommekikokostadinovキココスタディノフdairikuダイリクmartinroseマーティンローズrafsimonsラフシモンズtoogoodlittlebigリトルビッグ
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