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リミフゥ LIMI feu ナポレオン ベスト Tシャツ
商品番号 E75752437002
商品名

リミフゥ LIMI feu ナポレオン ベスト Tシャツ
ブランド名 リミフゥ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リミフゥLimifeuのカットソーです。サイズ　ワンサイズ素材綿100%肩幅50cm脇下身幅45cm襟下着丈73cm着用感多少ありますが、金糸の飛び出し以外これといった汚れ、ダメージは無いと思います。ヨウジヤマモトYohjiYamamotoワイズ　Y’sコムデギャルソンcommedesgarconsfumitoganryuフミトガンリュウsacaiサカイunusedアンユーズドAURALEEオーラリーcomoliコモリyaekaヤエカHYKEハイクマルタンマルジェラMaisonMargielaイッセイミヤケヨウジヤマモトyohjiyamamotopourhommekikokostadinovキココスタディノフdairikuダイリクmartinroseマーティンローズrafsimonsラフシモンズtoogoodlittlebigリトルビッグ
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