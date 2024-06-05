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極美品　変形デザイン　バルーン　デザイン性 羽織りコーデ　個性派　ふるじょ
商品番号 I43210050077
商品名

極美品　変形デザイン　バルーン　デザイン性 羽織りコーデ　個性派　ふるじょ
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極美品　変形デザイン　バルーン　デザイン性　個性派　ふるじょ素材レーヨン50%ポリエステル50%素人採寸肩幅39身幅52着丈　前71後68袖丈55採寸から見てM--L相当広がりが有りバルーンコーデとっても可愛く決まります◎デザイン性　雰囲気抜群◎羽織るだけで格上げファッション◎羽織りコーデインナーを変えるだけで色んな演出効果がございます◎オリジナルファッション楽しんで下さいレディース半袖長袖#レディースmasaタグを見て頂ければ着用回数少なめがわかると思います参考にして下さい目立った汚れ、傷もなく問題なく着用して頂けます些細なご質問でも遠慮なく納得されるまでして下さいフォロー割開催中◎コメントお待ちしてます004-052
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