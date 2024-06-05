フレイアイディー　ラッフルフリル襟つきブラウス

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店舗で購入し、三度着用し、洗濯しました。目立つ汚れ等はございません。中古品、自宅保存ですので神経質な方はご遠慮願います。サイズは1です。発送時の織シワはあらかじめご了承下さい。よろしくお願い致します。