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フレイアイディー　ラッフルフリル襟つきブラウス
商品番号 R64386687452
商品名

フレイアイディー　ラッフルフリル襟つきブラウス
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

店舗で購入し、三度着用し、洗濯しました。目立つ汚れ等はございません。中古品、自宅保存ですので神経質な方はご遠慮願います。サイズは1です。発送時の織シワはあらかじめご了承下さい。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/revamp318122.html
http://narcologia.ru/goods/diamond822458.html
http://narcologia.ru/goods/response432142.html
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