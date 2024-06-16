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エレンディークブラウス
商品番号 A19871302396
商品名

エレンディークブラウス
ブランド名 エレンディーク
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

入学式用で一度しか着用してません。タグもそのままあります。覚えのない目立たない薄いシミが付いてますのて7番目の写真で確認して下さい。
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