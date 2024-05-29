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- INDIVI (インディヴィ) バルーンスリーブ カットソートップス サイズ13
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商品詳細
【デザインポイント】人気のバルーンスリーブデザインのカットソーになります。身頃はキレイでしっかりとした素材感のカットソー素材を使用しているので白でも透けにくく安心して着用頂けます。袖は光沢感のある布帛素材を2枚仕立てで、中でねじりツイストしたお洒落なバルーンスリーブデザインです。1枚で様になる夏に便利な一品です。身頃はぴったりしすぎないサイズ感で、丈は前はやや短め、後ろは少し長めの丈になります。【スタイリングポイント】単品のパンツやスカートと合わせたキレイ目単品通勤スタイルがおすすめです。ワイドパンツと合わせたコーデも今年らしくこなれた雰囲気で着こなして頂けます。XLサイズ:着丈61cmバスト107cm裄丈52cmカラー:ホワイト未使用品汚れがあり、図10を参照ください❗️購入前にご了承お願い致します❗️紙タグお付きしません！定価:109892023377
http://narcologia.ru/goods/calling962650.html
http://narcologia.ru/goods/organization876262.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney849049.html
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