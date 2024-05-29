【レア配色☆FRED PERRY】紺　白　ブランドロゴマーク　サイズ38

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この度は数ある商品ページから見かけてくださりありがとうございますm(__)m他にも多数出品させていただいているのでご覧下さいm(__)m#こたくSHOPまたセール品も行っているので現在行っているセールをプロフィール欄に載せてありますのでご覧頂けると嬉しいですm(__)mフレッドペリーの紺白グレーポロシャツです。オシャレなデザインで使いやすい品物です。●サイズ：タグ表記EU38肩幅35cm身幅43cm着丈52cm袖丈16cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：綿100%●状態：目立つ汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。また分野別に分けさせていただいているのでこちらもお願い致しますm(__)m#こたくブランド#こたくレディース#こたくセレクト#こたくポロシャツ管理番号 S-20袖丈...半袖季節感...春,夏,秋