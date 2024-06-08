Gready Brilliant Embellir刺繍半袖カットソー

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商品詳細
GreadyBrilliantの五分袖Tシャツです。(写真4〜6枚目は公式オンラインショップから拝借しました)カラー···ベージュ柄・デザイン···無地、胸に刺繍のロゴサイズ…38(M)購入金額…6,320円購入時期…2023年9月少し厚手でハリのある素材です。長めの袖なので、秋の初めにピッタリです。タグは切ってしまったのですがあります。一度試着したのみです。微妙にサイズが合わなかったので、出品します。
http://narcologia.ru/goods/protein970034.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral583332.html
http://narcologia.ru/goods/procurement981233.html
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