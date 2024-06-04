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【新品】apc アーペーセー　ロゴ　Tシャツ　ホワイト S
商品番号 D41421047985
商品名

【新品】apc アーペーセー　ロゴ　Tシャツ　ホワイト S
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

apcロゴ　Tシャツになります。写真をご確認ください。【商品特徴】・コットンジャージ.・ストレートカット.・縫い留められたバイアストリミングのクルーネック・胸にネイビーの'A.P.C.RUEMADAMEPARIS'刺繍・半袖・袖口、裾にステッチ・ユニセックス【カラー】ホワイト【サイズ】S160cm—165cm45～55kgその他のアパレル用品はこちら↪︎JeanTouitouがA.P.C.（アー・ペー・セー）をスタートした1986年、彼のミニマルで都会的なデザインは、当時のパリで主流だった煌びやかで派手なファッションに逆行するものでした。そのスタイルは現在も変わらず、例えばブレトンストライプのセーターや遊び心溢れるスモックワンピース、ウェッジアンクルブーツなど、無駄を削ったシックな定番アイテムを揃えるA.P.C.は、スタイリッシュなカスタマーから人気を集めています。※海外並行輸入品となります。　運送中のタグの折れある場合がございます。ご了承下さい。　直輸入のため海外サイズ、海外基準となります。※写真撮影のために一度開封しております。ご了承下さい。購入時の伝票はもう無くなりました！保存袋のみになりますので、こちらのお値段にさせて頂きました。#lengthvalley_selectshop
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