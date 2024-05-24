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- adidas アディダス＊トレフォイルロゴTee-＊ブルー＊レディース【 ＸＳ】
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商品詳細
数あるお店の中から洋服屋@Candystrawberryをご覧頂きましてありがとうございます☆(*^▽^*)☆⌘商品⌘ adidasアディダス レディース 半袖Tシャツ トレフォイルロゴ⌘ポイント⌘ ⁑トレフォイルおしゃれなロゴTee-です⁂♭♭♭ ⁂ポップなボックスロゴ ＊〜＊映えてかわいいです＊〜＊ ⁑秋口でもアウター羽織れば まだまだ着られます⁑ ⁂きれいなブルーです ⁑ダンスやジム・トレーニングウェア などにいかがでしょうか？ ⁂もちろんファッションコーデでも 大活躍な一枚です(*^▽^*) ⌘商品の状態⌘ とても状態の良いお洋服です⌘寸法⌘ レディース 【ＸＳ】肩幅 ４０cm袖幅 ２０cm身幅 ４４cm着丈 ６３cm＊〜＊ 質問大歓迎です ＊〜＊メッセージやコメントお待ちしております (*^▽^*)♪♪♪
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